США в два раза увеличили квоту на прием беженцев в 2022 году

Президент США Джо Байден двукратно увеличил квоту на прием беженцев в страну с 62,5 тыс. до 125 тыс. человек в 2022 финансовом году, который начался с 1 октября, сообщает ТАСС .

«Принятие в США до 125 тыс. беженцев в 2022 финансовом году оправдано гуманитарными соображениями или иным образом отвечает национальным интересам», - заявил Байден.

Из стран Европы и Центральной Азии страна намерена принять 10 тыс. беженцев.

Еще в феврале Байден заявил о намерении увеличить квоту до 125 тыс. человек в 2022 финансовом году. В мае он увеличил квоту до 62,5 тыс. беженцев с установленной ранее его предшественником Дональдом Трампом самой низкой квоты с 1980 года в 15 тыс. человек.