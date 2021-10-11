Депутаты мажилиса сомневаются в достоверности лабораторных исследований на инфекции

Высокий износ лабораторного оборудования санитарно-эпидемиологической службы вызывает вопросы к качеству и достоверности проводимого в стране тестирования на инфекции. Такое мнение в понедельник в ходе правительственного часа в мажилисе высказала депутат Джамиля Нурманбетова.

«Проблемой является слабая материально-техническая база, отсутствие высокотехнологичного и инновационного лабораторного оборудования, недостаточное количество средств индивидуальной защиты. К примеру, оснащение Национального центра экспертизы составляет лишь 71,6%, а износ лабораторного оборудования – 65%. Возникает вопрос: возможно ли получение достоверных результатов исследований?» - сказала Нурманбетова.

Более того, отметила она, в изношенном состоянии находится 80% зданий СЭС и 64% автотранспорта.

«Как в такой ситуации возможно оперативно выявить и обработать очаги инфекционных заболеваний и принять противоэпидемиологические меры?» - задала риторический вопрос парламентарий.

Особого внимания, по ее мнению, требует усиление научного потенциала СЭС. Неизученность подходов к новым инфекционным болезням, отсутствие научных исследований, слабая взаимосвязь между практикой и наукой, отсутствие молодых ученых требует принятия соответствующих мер. Для этого необходимо усовершенствовать модель прогнозирования эпидемиологической ситуации с учетом научно-обоснованных подходов. Нурманбетова в целом подчеркнула, что сегодня СЭС потеряла функции по обеспечению предупредительного надзора, вся ее деятельность направлена лишь на текущий надзор, а неэффективность службы «привела к потере как своей привлекательности, так и независимости».

«На сегодняшний день отсутствие единой электронной системы эпидемиологического надзора не позволяет оперативно владеть достоверной информацией о состоянии здоровья граждан, возможном переносе инфекции и выявления очагов инфекционных заболеваний. Это в свою очередь сказывается на прогнозировании и оценке эпидемиологической ситуации», - считает депутат.

Более того, из-за непрозрачности проведения санэпиднадзора при наличии значительных контрольных полномочий СЭС есть коррупционные риски. В частности, по данным антикоррупционной службы, за последние 3 года зарегистрировано 59 коррупционных преступлений. В этой связи депутаты полагают необходимым в кратчайшие сроки внедрить единую информационную систему «Санитарно-эпидемиологический надзор».