Стандарты качества СИЗ для врачей разрабатывают в Казахстане

В Казахстане разработают стандарты качества средств индивидуальной защиты, в которых врачи работают в инфекционных стационарах. Об этом в понедельник в ходе правительственного часа в мажилисе сообщил министр здравоохранения Алексей Цой.

«Действительно важный вопрос, и было много судебных разбирательств по этому поводу (по поводу качества средств индивидуальной защиты – V). Сейчас уполномоченный орган, который непосредственно разрабатывает наши госстандарты, а им является министерство торговли и интеграции, такую работу совместно с нами поводит (разработку стандартов качества СИЗ – V)», - сообщил Цой.

Кроме того, по его словам, при Минздраве также создана рабочая группа, которая отрабатывает данный вопрос. Цой считает, что уже в ближайшее время необходимый стандарт будет разработан и утвержден, после чего средства индивидуальной защиты для медработников будут выставляться при госзакупе.