В столичной школе откроют первую STEAM-лабораторию

В средней школе №42 поселка Куйгенжар, находящегося в черте столицы, откроют STEAM-лабораторию, оборудованную с учетом современных тенденций в образовании и технологиях. Эта школа – первое учебное заведение, которое получает современную STEАM-лабораторию в рамках программы School Upgrade от Caravan of Knowledge при поддержке компании Chevron.

Как отмечает программный менеджер Caravan of Knowledge Алмас Ордабаев, отличие School Upgrade от других подобных инициатив – в индивидуальном авторском подходе. По его словам, при массовом оснащении школ лабораториями есть вероятность перерасхода бюджета, оснащения школ неподходящим оборудованием, «поскольку берутся усредненные показатели». В School Upgrade оцениваются текущая учебная программа школы, компетенции учителей и на основе этого подбирается оборудование для лаборатории.

Кроме того, ведется обучение учителей STEAM-методикам, которые они смогут применить не только на занятиях в лаборатории, но и на любых других уроках, им выдаются специальные методические пособия, которые выстроены по принципам проектного обучения: теория дается не в отдельности от практических заданий, а как основа для проекта или исследования.

Отмечается, что School Upgrade создает в учебном заведении пространство, где учащиеся не просто проводят эксперименты и проходят темы по школьной программе, а создают проекты, решают задачи из реальной жизни, учатся работать в командах, развивают креативность, научное и инженерное мышление. А учителя не просто рассказывают материал и показывают, как обращаться в лаборатории с оборудованием, а выступают в качестве менторов, которые мотивируют и поддерживают учеников.

Руководство школы уверено, что появление STEАM-лаборатории сделает учебу более технологичной, ученики 5-11 классов смогут получить углубленные знания по программированию, робототехнике, 3D-моделированию и другим предметам.

Тенденции STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) в переводе с английского – это наука, технологии, инженерия, искусство, математика. Развитие STEAM включено в общую государственную повестку Казахстана, помимо специализированных лабораторий, в школах страны открываются элективные курсы и кружки по робототехнике, проводятся олимпиады, меняется общая образовательная программа.