Срок действия нынешнего порога достаточности пенсионных накоплений продлят до 1 апреля 2022 года

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил продлить срок действия нынешнего порога достаточности пенсионных накоплений до 1 апреля 2022 года, сообщил его пресс-секретарь Берик Уали.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев прислушался к многочисленным обращениям граждан относительно решения об увеличении пороговых значений пенсионных накоплений. Для поддержки граждан, которые не успели использовать свои сверхнормативные накопления, президент поручил правительству продлить сроки действия прежних порогов достаточности до 1 апреля 2022 года», - написал Уали в Facebook.

После этого значения будут увеличены в результате повышения минимальной заработной платы.

Уали напомнил, что «основная задача пенсионной системы – обеспечить необходимый достаточный доход гражданам после выхода на пенсию».

«В этой связи решение об увеличении порога пенсионных накоплений – шаг в правильном направлении», - заявил пресс-секретарь президента.