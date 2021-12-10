«Казгидромет» с нового года восстановит службу прогнозирования селей

С 2022 года РГП «Казгидромет» восстанавливает в своей структуре службу прогноза селей, сообщается на сайте предприятия.

«В Научно-исследовательском центре Национальной гидрометеорологической службы будет организовано управление исследования селевых процессов и прогноза селей для предупреждения селевой опасности, вызванной интенсивными продолжительными жидкими осадками. Научные работы будут выполняться с целью усовершенствования методов прогноза селей, увеличения их заблаговременности и оправдываемости, разработки методов расчета характеристик селей», - говорится в сообщении.

Основной задачей специалистов управления будет обслуживание органов государственного управления, организаций, отвечающих за безопасность населения от воздействия опасных природных явлений, а также оповещение населения и СМИ об угрозе селей в горных районах.

«РГП «Казгидромет» будет в селеопасный период (с мая по сентябрь) составлять консультации, сверхкраткосрочные прогнозы, штормовые предупреждения о селевой опасности. Вся информация будет доступна на сайте РГП «Казгидромет», предоставляться в государственные органы, СМИ и выкладываться в социальных сетях», - сообщили в «Казгидромете».

Прогнозированием селей «Казгидромет» занимался до 2018 года, после чего эта функция была передана в «Казселезащиту».