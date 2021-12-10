Макс Бокаев провел в Атырау пикет за свободу политзаключенных

Гражданский активист Макс Бокаев провел в Атырау одиночный пикет за свободу политзаключенных. Он вышел на площадь Исатая Махамбета с плакатом «Саяси тұтқындарға бостандық!».

Согласно информации, опубликованной на странице Бокаева в Facebook, поддержать его пришли несколько человек, в том числе участница земельного митинга против земельной реформы в Атырау в 2016 году.

Гражданский активист Макс Бокаев был осужден после этого многотысячного митинга. Бокаева обвинили в «возбуждении социальной розни», «распространении ложной информации» и «нарушении законодательства о митингах». Правозащитники включили Бокаева в список политических заключенных.

4 февраля гражданский активист вышел из колонии в Атырау, где провел в заключении почти 5 лет. Встретить его прибыли десятки людей. Макс Бокаев сказал, обращаясь к собравшимся, что без народной поддержки его бы «сгноили» в тюрьме.