Полиция Алматы возбудила уголовное дело по факту распространения ложной информации о кредитной амнистии

«Из агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка поступило заявление по факту распространения среди населения недостоверной информации о кредитной амнистии и списании займов. В настоящее время следственным управлением ДП города по факту распространения заведомо ложных сведений начато досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 274 УК РК», - говорится в сообщении.

В полиции подчеркнули, что «виновные лица за содеянное понесут уголовную ответственность», и призвали граждан руководствоваться только официальной информацией.

Накануне утром в Алматы у здания агентства по регулированию и развитию финансового рынка собралось около сотни заемщиков, требуя кредитную амнистию. До этого лидер незарегистрированной Демократической партии Жанболат Мамай опубликовал на своей странице в Facebook видео, на котором одна из ипотечниц говорит, что ей якобы простили два кредита. Агентство по регулированию и развитию финансового рынка заявило, что Жанболат Мамай распространил недостоверную информацию о кредитной амнистии «в личных политических целях», что и вызвало ажиотаж среди населения. Лидер незарегистрированной Демпарти в свою очередь ответил, что неоднократно встречался с руководством агентства по вопросам кредитным вопросам граждан, некоторые проблемы были решены: кому-то дали график, кому-то разблокировали счета. Однако почему-то агентство об этом умолчало в своем заявлении. Мамай считает, что такой подход говорит о нежелании власти решать проблему населения.