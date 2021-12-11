В регионе наблюдается дефицит бензина
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Казахстанским НПЗ поручено отгружать ГСМ в Туркестанскую область в приоритетном порядке
Фото Sputnik / Владислав Воднев

Министерство энергетики провело выездное совещание в Шымкенте с участием представителей акимата Туркестанской области, Шымкентского нефтеперерабатывающего завода и сетей АЗС по вопросам отгрузки нефтепродуктов в Туркестанскую область, сообщает агентство Sputnik Казахстан. В регионе наблюдается дефицит бензина АИ-95 и АИ-96.

По данным акимата области, поставка нефтепродуктов до Туркестана осуществляется по платной автодороге, что отражается на конечной стоимости продукта. При этом Шымкентский НПЗ работает в штатном режиме, производство нефтепродуктов идет согласно плану.

Для бесперебойной реализации нефтепродуктов нефтеперерабатывающим заводам поручено принять срочные меры по приоритетной отгрузке ГСМ в адрес сетей АЗС Туркестанской области. А местным АЗС рекомендовано заблаговременно планировать отгрузки нефтепродуктов и формировать резервные запасы топлива.

По данным Минэнерго, объем производства бензина в ноябре составил 444,5 тыс. тонн, в декабре планируется произвести 447,4 тыс. тонн. Среднесуточное производство бензина – 15,7 тыс. тонн/сутки, отгрузка – 14,5 тыс. тонн/ сутки на крупных НПЗ. По состоянию на 1 декабря совокупные остатки бензина в Туркестанской области (включая Шымкент) составляли 14,2 тыс. тонн, при этом 10 декабря общий запас бензина составляет 15,4 тыс. тонн, отмечаем об увеличении остатков на 1,2 тыс. тонн.

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