В США жертвами торнадо стали более 90 человек

В результате трех десятков торнадо, которые обрушились в пятницу на штаты Кентукки, Теннесси, Иллинойс, Миссури, Арканзас, Миссисипи в США, целые города оказались разрушены, погибли минимум 94 человека, десятки людей продолжают числиться пропавшими без вести, сообщает Русская служба ВВС .

Более 80 человек погибли только в Кентукки, в том числе десятки людей на свечном заводе в городе Мэйфилд, где обрушилась крыша. Во время урагана там находились около 100 человек. Мэр города Кэти Стюарт О'Нан сказала, что свечной завод «выглядит так, как будто на него упала бомба». Здание полностью разрушено. Мэйфилд с населением около 10 тыс. человек больше всех пострадал от стихии, полицейский участок здесь также разрушен, оборудование пожарных повреждено. Десятки тысяч людей в штате остались без электричества и воды. В Кентукки объявлено чрезвычайное положение. По данным губернатора штата, в регионе много разрушенных домов, в которых, вероятно, находились люди. Из-за сильного ветра в округе Хопкинс сошел с рельсов поезд.

По меньшей мере 14 человек погибли в других штатах, в том числе шестеро на складе компании Amazon в городе Эдвардсвилл в Иллинойсе – там тоже обрушилась крыша. Начальник полиции Иллинойса Майк Филбэк заявил, что до сих пор неизвестно, сколько рабочих пропало без вести.

В Арканзасе жертвами торнадо стали 2 человека, один из них погиб в результате частичного обрушения дома престарелых. В штате Теннесси, по предварительным данным, погибли 3 человека, еще один человек погиб в штате Миссури.

Президент США Джо Байден заявил, что правительство сделает все возможное, чтобы помочь пострадавшим от торнадо центральным районам страны. Он подписал декларацию о чрезвычайных ситуациях, которая позволяет выделить федеральные ресурсы для Кентукки – наиболее пострадавшего штата.

«Федеральное правительство сделает все возможное, чтобы помочь. Мы пройдем через это вместе», - сказал Байден.