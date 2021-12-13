Казахстанцы не могут ревакцинироваться другими вакцинами, кроме QazVac

Жители Алматы, Алматинской, Туркестанской области и столицы столкнулись с тем, что для ревакцинации оказался доступен только препарат QazVac.

Ранее министр здравоохранения Алексей Цой заявлял, что Казахстан – единственная страна с таким большим выбором вакцин против коронавирусной инфекции: «Спутник V», QazVac, Vero Cell (CoronaVac), Hayat Vax, а для беременных, кормящих и подростков с 12 до 18 лет – Pfizer. С 8 декабря Минздрав, в связи с угрозой распространения нового штамма «Омикрон», разрешил ревакцинироваться всем желающим. Однако по факту сегодня населению предлагают для бустерной дозы только одну вакцину – отечественный препарат QazVac. Об этом сообщают жители Алматы, Алматинской области и столицы.

«Да, действительно, только QacVac (для ревакцинации сегодня – V)», - сказали Vласти в столичной городской поликлинике №2.

В управлении здравоохранения города также подтвердили эту информацию: «Так и есть, для ревакцинации пока только она (QazVac – V). "Спутником" повторно не вакцинируют, а Sinofarm закончился. Пока временно в наличии только QazVac», - отметили в пресс-службе управления здравоохранения.

Аналогичные данные предоставили Vласти и в пресс-службе акимата Туркестанской области.

«Сейчас ревакцинация, то есть третий компонент, получают QazVac. "Спутником" не получают, потому что у "Спутника" изначально только два компонента, первый и второй, то есть третьего компонента нет», - прокомментировали в пресс-службе.

Вместе с тем на запрос Vласти в министерстве здравоохранения лишь сказали, что «ждем "Спутник Лайт"» и пообещали позже предоставить более детальную информацию. Однако напомним, что ранее Алексей Цой в кулуарах заседания правительства говорил журналистам, что в Казахстане вакцин достаточно, поэтому «Спутник Лайт» появится в стране только в 2022 году.

В постановлении главного санитарного врача о проведении ревакцинации указано, что она будет проводиться через 6 месяцев после полного курса вакцинации. Ранее были сроки 9 месяцев после вакцинации «Спутник V» и 6 месяцев – после вакцинации другими вакцинами. При этом «ревакцинацию против КВИ рекомендуется проводить типами вакцин (инактивированная вакцина, векторная вакцина, м-РНК-вакцина), которые не применялись при первичном курсе вакцинации против КВИ. Допускается проведение ревакцинации против КВИ вакциной, использованной для первичного курса вакцинации против КВИ».

«Спутник V» – комбинированная векторная вакцина, QazVac, Vero Cell, Hayat Vax – инактивированные вакцины, то есть те, кто привился ими изначально, теперь должны, по идее, привиться «Спутником» или Pfizer, однако ни тот, ни другой препарат для ревакцинации недоступен. А по безопасности и эффективности вакцины QazVac до сих пор не опубликовано никаких данных.