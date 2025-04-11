В суде по делу Темирлана Енсебека допросили свидетелей

В Алматы в пятницу, 11 апреля, в Наурызбайском районном суде по уголовным делам продолжилось рассмотрение уголовного дела в отношении Темирлана Енсебека, автора паблика сатирических новостей Qaznews24. Суд допросил свидетеля Алихана Ержанулы, проходившего понятым при обыске, и Марию Кочневу, девушку Темирлана Енсебека, которая тоже присутствовала при обыске.

Перед началом допроса адвокат Енсебека, Жанара Балгабаева, вновь ходатайствовала о том, чтобы всех наблюдателей пустили на заседание, предоставив просторный зал.

Судья Бейнегуль Кайсина сказала, что у суда нет зала побольше, в других залах также идут заседания, а предоставить наблюдателям зал с трансляцией нет технической возможности.

«Я понимаю, что дело резонансное, но для суда нет особенных дел», - сказала судья.

Первым суд допросил свидетеля обвинения, Алихана Ержанулы 2006 года рождения. Он рассказал, что 17 января ходил с друзьями по двору, когда сотрудники полиции попросили его стать понятым.

«Подсудимого задержали, был обыск. Нарушений не было, при задержании был обнаружен телефон», - сказал Ержанулы.

Балгабаева заявила, что Ержанулы не может быть свидетелем обвинения, так как он не был свидетелем правонарушения, при нем не вскрывался телефон подсудимого.

«Он не был свидетелем ничего», - сказала Балгабаева.

Енсебек спросил у Ержанулы, помнит ли он, как сотрудники полиции применяли силу к его девушке, Марии Кочневой. Свидетель подтвердил это.

На вопрос прокурора Дидара Кабаева о том, почему сотрудники полиции применили силу к девушке Енсебека, свидетель сказал, что она снимала видео на телефон.

Енсебек пояснил, что просил Марию Кочневу снять то, что следователь грозился провести обыск в ее квартире, хотя у него не было постановления на это. По словам Енсебека, у следователя было только постановление на обыск его, Темирлана, квартиры, но 17-го января они были дома у Кочневой.

Адвокат Жанара Балгабаева обратила внимание, что показания Ержанулы и второго понятого практически идентичны, вплоть до ошибок.

Затем суд допросил Марию Кочневу. В ходе заседания стало известно, что ее привлекли как свидетеля обвинения. Она рассказала, что в день обыска они были в ее квартире, потому что оба болели. В этот день ей звонили и просили явиться в управление полиции, чтобы ее старое заявление было списано в архив. Вернувшись домой, она услышала, как Темирлан кричит «Обыск!».

Отвечая на вопросы Енсебека, Мария Кочнева рассказала, что следователь грозился зайти в ее квартиру, а после задержания Енсебека не отдавал ключи более шести часов. Она опасалась, что следователи проникнут в ее квартиру и подкинут что-нибудь. Ключи ей отдали только после того, как родители Енсебека привезли его ноутбук.

Она также сообщила суду, что более ста этнических русских Казахстана подписали обращение о том, что их не оскорбила публикация о Тине Канделаки паблике Qaznews24.