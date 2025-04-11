Минюст подтвердил, что музыка казахстанских авторов снова появилась в Instagram

В министерстве юстиции прокомментировали ситуацию с возвратом музыки казахстанских исполнителей в Instagram.

«Да, на сегодняшний день в соцсети Instagram появились музыкальные произведения отдельных казахстанских авторов и исполнителей», - сказали в Минюсте агентству Kazinform.

В ведомстве отметили, что доступ к музыкальному контенту в Instagram периодически обновляется в соответствии с внутренней политикой платформы Meta и соглашениями с правообладателями. То есть Meta вправе заключить договор не только с организацией, управляющей правами на коллективной основе, но и напрямую с авторами и исполнителями.

«В этой связи считаем, что это произведения правообладателей, заключивших прямой договор с Meta», - сообщили в министерстве юстиции.

Напомним, что осенью прошлого года большинство казахстанских музыкальных произведений исчезло из Instagram, принадлежащего Meta. Казахстанское авторское общество, занимающееся защитой авторских прав казахстанских исполнителей в стране и за ее пределами, заявляло, что предложенная Meta Platforms сумма вознаграждения за использование музыки была слишком низкой и РОО «Казахстанское авторское общество» отказалось принять это предложение, а срок предыдущего соглашения истек.

Точную сумму вознаграждения КазАК раскрывать не стало, сославшись на соглашение о неразглашении. Однако сообщалось, что предложенная сумма значительно ниже той, которую Meta выплачивает правообладателям из Европы и Америки.

Журналист Адиль Балтабаев сообщал в соцсетях, что некоторые артисты, сотрудничающие с КазАК, жаловались на отсутствие выплат роялти. На вопрос журналистов о прозрачности отчетности представители КазАК ответили, что «любой автор может запросить отчет через сайт или спросить у них».

Критика также коснулась решения КазАК поднять сумму вознаграждения без предварительного обсуждения с правообладателями. Это было решением авторского совета.