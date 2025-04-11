Отменен оправдательный приговор сотрудникам колонии Атбасара, обвинявшимся в пытках заключенных

Постановлением судебной коллегии по уголовным делам Акмолинского областного суда оправдательный приговор Специализированного межрайонного уголовного суда в отношении 12 сотрудников колонии в Атбасаре отменен, дело направлено на новое рассмотрение в суд, сообщила пресс-служба областного суда.

В суде напомнили, что сотрудники КУИС обвинялись в пытках осужденных, но присяжные заседатели признали их невиновными и оправдали за отсутствием состава преступления.

Однако суд первой инстанции допустил процессуальные нарушения.

«В присутствии присяжных заседателей были исследованы вопросы, не подлежащие обсуждению с их участием. Это могло вызвать их неверное мнение в отношении потерпевших. Более того, не было обеспечено выступление в судебных прениях ряда потерпевших», - пояснили в областном суде.

В связи с этим дело направлено на новое рассмотрение в тот же суд, но в другом составе.

12 бывших сотрудников колонии Атбасара, трое из которых во время следствия и суда были под стражей, 12 февраля были оправданы судом присяжных. Прокуратура Акмолинской области не согласилась с оправдательным приговором и опротестовала его.

Жестокие пытки группы заключенных попали на видео и стали достоянием общественности в августе 2023 года. Среди тех, кого пытали в колонии – политический активист Тимур Данебаев. После оправдательного приговора обвинявшимся в пытках он объявил, что начинает голодовку.