Главная Новости #президент Токаев прибыл в Шымкент с рабочей поездкой Он ознакомится с развитием города Ирина Адамович 2025-04-11 12:32:00+06:00 236 фото пресс-службы президента Казахстана Твитнуть Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Шымкент с рабочей поездкой. Как сообщила пресс-служба главы государства, он ознакомится с социально-экономическим развитием города. Сразу же президент осмотрел новый терминал аэропорта Шымкента, который был построен на частные инвестиции за 24 млрд тенге. Власть — это независимое медиа в Казахстане. Поддержите журналистику, которой доверяют. Поддержать Власть Еще по теме: 27.03.2025 Население мегаполисов в 2024 году выросло на 127 тыс. человек за счет миграции – Минтруда 13.03.2025 Scat запускает авиарейсы из Шымкента в Сеул 05.03.2025 В Астане, Алматы и Шымкенте введут нормативы по прописке и временной регистрации 06.02.2025 Scat открывает рейсы из Шымкента в Будапешт Понравилась новость, поделитесь с друзьями: Твитнуть Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Свежее из этой рубрики Лукпан Ахмедьяров вышел с допроса в полиции Астаны Новости Китай ограничит импорт голливудских фильмов в ответ на повышение Трампом пошлин Новости Минюст подтвердил, что музыка казахстанских авторов снова появилась в Instagram Вынесен приговор организаторам финансовой пирамиды Qnet в Кызылординской области Новости Новое общежитие для студенток женского педагогического университета открыли в Алматы Новости Акмади Сарбасов освобожден от должности первого вице-министра труда и соцзащиты населения Отменен оправдательный приговор сотрудникам колонии Атбасара, обвинявшимся в пытках заключенных Новости В суде по делу Темирлана Енсебека допросили свидетелей Новости Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 16,5% Просматриваемые Новости 09.04.2025 Все платные банковские услуги будут облагаться НДС – Миннацэкономики Новости 04.04.2025 Ограничение на передвижение электросамокатов по тротуарам рассматривают в МВД Новости 04.04.2025 Полиция Алматы проверяет информацию об утечке списка людей с ВИЧ Новости 04.04.2025 В Алматы ожидается сильный дождь Новости 04.04.2025 Перизат Кайрат подозревается в хищении 2,8 млрд тенге для пострадавших от паводков – АФМ Новости 04.04.2025 Доллар торгуется на бирже по 505,5 тенге