Он ознакомится с развитием города
Токаев прибыл в Шымкент с рабочей поездкой
фото пресс-службы президента Казахстана

Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Шымкент с рабочей поездкой.

Как сообщила пресс-служба главы государства, он ознакомится с социально-экономическим развитием города.

Сразу же президент осмотрел новый терминал аэропорта Шымкента, который был построен на частные инвестиции за 24 млрд тенге. <div class=

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