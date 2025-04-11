Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Шымкент с рабочей поездкой.

Как сообщила пресс-служба главы государства, он ознакомится с социально-экономическим развитием города.

Сразу же президент осмотрел новый терминал аэропорта Шымкента, который был построен на частные инвестиции за 24 млрд тенге.