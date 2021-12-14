Эпидситуация в Казахстане развивается по оптимистичному сценарию – Цой

Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Казахстане стабильная и развивается по оптимистичному сценарию, заявил во вторник в ходе заседания правительства министр здравоохранения Алексей Цой.

«В целом реализуется оптимистичный сценарий по заболеваемости COVID-19», - сказал Цой.

По его данным, за последние две недели заболеваемость в стране снизилась на 31%. В мировом рейтинге на 1 млн населения Казахстан по заболеваемости находится на 110 месте, по летальности – на 102 месте из 222.

«За последний месяц заболеваемость снизилась в 3,1 раз, число стационарных и амбулаторных больных – в 1,7 раз», - добавил глава Минздрава.

Он также отметил, что занятость инфекционных коек составляет 23%, реанимационных – 20%.

«Эпидемиологическая ситуация (в Казахстане – V) стабильна. Количество ежедневно регистрируемых больных коронавирусом не увеличивается», - добавил в свою очередь премьер-министр Аскар Мамин.

В то же время он указал на необходимость продолжать соблюдать масочный режим, социальную дистанцию, а также поручил усилить темпы вакцинации и ревакцинации.