Это будет на усмотрение граждан
Казахстанцы смогут пройти повторный курс вакцинации Pfizer на платной основе, обещает Минздрав
ФОТО REUTERS

Тамара Вааль, Vласть

Пока в Казахстане планируется разрешить ревакцинацию препаратом Pfizer на платной основе, но министр здравоохранения Алексей Цой обещает, что желающие смогут повторной пройти полный курс вакцинации уже американским препаратом.

«Будет возможность, как появятся у нас в платном режиме другие вакцины, мы дадим возможность на уровне принятия решения самих граждан принять одну или две вакцины», - сказал Цой журналистам в кулуарах заседания правительства во вторник, отвечая на вопрос, можно ли будет повторно пройти полный курс вакцинации препаратом Pfizer, вместо получения бустерной дозы.

Вместе с тем, он отметил, что пока рекомендована только ревакцинация этим препаратом, то есть только третья доза. Однако, как подчеркнул глава Минздрава, решение «зависит от каждого гражданина». При этом каждая доза вакцины Pfizer будет также отображаться в паспорте вакцинации.

Говоря о стоимости вакцины, Цой отметил, что «данных пока нет», а по срокам, можно ли будет пройти новый курс вакцинации через 9 месяцев, сказал: «Если это будет ваше (решение – V). Сейчас, в рамках требований министерства здравоохранения и международных рекомендаций, рекомендуется одну дозу вакцины. Если граждане хотят, как появится платная, это на их усмотрение (пройти еще один полный курс вакцинации – V). Но в данный момент и ВОЗ рекомендует одну дозу дополнительно, то есть три. Пока такие рекомендации в целом по миру».

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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