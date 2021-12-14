Срок использования пенсионных выплат на покупку жилья сократили в два раза

«Срок использования составит до 20 рабочих дней. То есть после поступления средств ЕПВ на специальный счет, у Вас будет возможность использовать их по назначению в течении 20 рабочих дней. Отсчет 20-ти рабочих дней начинается не с момента отправки заявки, а с момента поступления средств ЕПВ на ваш специальный счет», - сообщается на странице банка в Instagram.

Ранее сегодня в «Отбасы банке» рассказали, что можно и что нельзя делать с депозитом, пополненным за счет ЕПВ. Так, приобрести жилье нужно будет в течение 3 лет, а если клиенты банка не используют пенсионные излишки за указанный срок, то они вернутся в ЕНПФ. Также нельзя будет закрыть депозит и снять свои пенсионные излишки – при закрытии счета деньги будут возвращены в ЕНПФ, как и в случае уступки вклада близким или при делении депозита, при этом с депозита в этом случае можно будет изъять только собственные накопления, вознаграждение банка и премию государства.

На депозиты с пенсионными накоплениями будут распространяться стандартные условия системы ЖСС: вознаграждение банка в размере 2 % годовых и премия государства в размере 20 % (на сумму накоплений за год, которая не превышает 200 МРП). Вклады, пополненные за счет ЕПВ, разрешено объединять, если они принадлежат одному вкладчику или если один из вкладов пополнен единовременными пенсионными выплатами и принадлежит вкладчику, на чье имя производится объединение. Вклады в «Отбасы банке», пополненные единовременными пенсионными выплатами, будут иметь защиту от требований третьих лиц.

Продажа вкладов, пополненных единовременными пенсионными выплатами, в интернет-банкинге будет запрещена. Их также нельзя будет использовать в качестве депозита-гаранта третьего лица.