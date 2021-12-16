В Алматы в районе площади Республики не работает мобильный интернет

В Алматы в районе площади Республики, где в полдень должны пройти акции незарегистрированной Демократической партии и движения ДВК, признанного казахстанским судом экстремистским, не работает мобильный интернет. Здесь же запланирована акция движения Oyan, Qazaqstan.

Судя по всему, интернета нет и за несколько кварталов от площади. В центре города наблюдается скопление полиции, площадь Республики перекрыта для транспорта. Полиция перекрыла также движение транспорта по улице Желтоксан - от Абая до Тимирязева, закрыто также движение по Сатпаева - от Наурызбай батыра.

Сейчас на площади проходит традиционная церемония возложения цветов к монументу «Тәуелсіздік» желтоксановцами, акимом города, представителями партий и гражданского общества.

16-17 декабря Казахстан отмечает 30-летие Независимости, а также две трагические памятные даты - 35-летие декабрьских событий 1986 года и 10-летие событий в Жанаозене.