Больше сотни сторонников Демпартии собрались у Монумента Независимости в Алматы

Около 100-150 сторонников незарегистрированной Демократической партии и ее лидер Жанболат Мамай собрались у Монумента Независимости на площади Республики в Алматы.

Полиция и представители акимата требуют от сторонников Демпартии разойтись, предупреждая об административной ответственности. Мамай и его соратники продолжают выступать.

Полиция тем временем ограничивает проход пешеходов к площади как со стороны Наурызбай батыра, так и со стороны Назарбаева. Пропускают либо по паре человек, либо вовсе никого. А у журналистов сотрудники полиции проверяют не только служебные удостоверения, но и требует открыть сумки. Ни в одном документе, регламентирующем работу журналистов, такого требования нет.