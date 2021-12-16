Полиция тем временем почти никого не пускает на площадь
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Больше сотни сторонников Демпартии собрались у Монумента Независимости в Алматы
ФОТО АЛМАСА КАЙСАРА

Около 100-150 сторонников незарегистрированной Демократической партии и ее лидер Жанболат Мамай собрались у Монумента Независимости на площади Республики в Алматы.

Полиция и представители акимата требуют от сторонников Демпартии разойтись, предупреждая об административной ответственности. Мамай и его соратники продолжают выступать.

Полиция тем временем ограничивает проход пешеходов к площади как со стороны Наурызбай батыра, так и со стороны Назарбаева. Пропускают либо по паре человек, либо вовсе никого. А у журналистов сотрудники полиции проверяют не только служебные удостоверения, но и требует открыть сумки. Ни в одном документе, регламентирующем работу журналистов, такого требования нет.

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