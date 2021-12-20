Цой сообщил, что уходит работать в гражданский сектор

Бывший министр здравоохранения Алексей Цой планирует работать в гражданском секторе и развивать здравоохранение через науку. Об этом он написал в понедельник в своем Facebook.

«Сегодня поддержали мое решение перейти в гражданский сектор и развивать здравоохранение через науку и социальные инициативы», - написал Цой.

Он напомнил, что перед ним стояла задача стабилизировать ситуацию по COVID-19, повысить потенциал системы здравоохранения. И, как считает бывший министр, для этого были созданы условия для реагирования на эпидемиологические угрозы: в каждом регионе построены новые инфекционные больницы, модернизирован парк машин скорой помощи, аппаратов ИВЛ, передвижных медицинских комплексов на селе. Цой также заявил, что отечественная фармпромышленность показывает высокий рост производительности, создан необходимый запас лекарственных средств и изделий медицинского назначения, повышен потенциал СЭС и лабораторной службы, выпущена вакцина QazVac, и многое другое.

«Буквально за короткое время сфера здравоохранения окрепла, нам удалось на системной основе повысить зарплату медработникам, разработать проекты законов по передаче медслужбы КУИС в Минздрав, фармпромышленности, биологической безопасности, повышению статуса медработников и многие другие», - отметил Цой.

«С новым вектором трудового пути» экс-министр определится в ближайшее время, отметив, что впереди «ждут новые проекты».

Пресс-секретарь президента Берик Уали на своей странице в Facebook опубликовал благодарность Цою от имени главы Казахстана: «Президент Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность бывшему министру здравоохранения Алексею Цою за активную работу, особенно в деле противодействия распространению пандемии коронавируса в Казахстане».

Об отставке министра здравоохранения Цоя стало известно в понедельник утром, Токаев подписал соответствующий указ.