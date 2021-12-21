Зарегистрировано 6 случаев пневмонии
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За сутки в Казахстане от коронавируса и пневмонии скончались 18 человек

На 19 декабря в Казахстане зарегистрировано 6 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 5 летальных исходов и 11 человек выздоровело. Всего за время пандемии выявлено 83 646 случаев пневмонии, зарегистрировано 5 201 летальный случай, выздоровели 75 899 человек.

От коронавирусной инфекции на 19 декабря скончались 13 человек, а всего – 12 936.

На 21 декабря лечение продолжают получать 19 302 человека (16 756 КВИ+ и 2 546 КВИ-), из них в стационарах находятся 3 207 человек, на амбулаторном уровне лечатся 16 095. Из числа заболевших в тяжелом состоянии – 271 пациент, в состоянии крайней степени тяжести – 74 пациента, на аппаратах ИВЛ – 53 пациента.

Общее число случаев коронавируса и пневмонии достигло 1 067 309.

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