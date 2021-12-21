В США «Омикрон» выявили в 73% новых случаев заражения за неделю
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Штамм «Омикрон» распространяется быстрее «Дельты», подтвердили в ВОЗ
фото AP /Vitali Timkiv

Всемирная организация здравоохранения подтвердила, что новый штамм коронавируса «Омикрон» распространяется быстрее «Дельты», пишет РБК.

«В настоящее время имеется убедительные доказательства того, что “Омикрон” распространяется значительно быстрее, чем вариант “Дельта”, и более вероятно, что люди, которые привиты или переболели, могут вновь заразиться», - сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

По его словам, в этом году в мире от COVID-19 умерли 3,3 млн человек, что превышает общее количество скончавшихся в минувшем году от ВИЧ, малярии и туберкулеза вместе взятых.

Между тем в США «Омикрон» выявили почти в 73% новых случаев заражения COVID-19 за неделю. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний страны, в некоторых регионах США на новый штамм приходится до 90% новых случаев заражения. А по сравнению с прошлой неделей доля «Омикрона» в стране выросла почти в шесть раз. Телеканал ABC сообщил, что в округе Харрис штата Техас зафиксирована первая смерть от штамма «Омикрон». Умерший – мужчина в возрасте около 50 лет, он не проходил вакцинацию и испытывал проблемы со здоровьем.

Штамм «Омикрон», по данным ВОЗ, обнаружен уже в 89 странах. В организации считают, что разработанные вакцины, по предварительным данным, менее эффективны против этого варианта коронавируса.

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