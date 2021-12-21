Штамм «Омикрон» распространяется быстрее «Дельты», подтвердили в ВОЗ

«В настоящее время имеется убедительные доказательства того, что “Омикрон” распространяется значительно быстрее, чем вариант “Дельта”, и более вероятно, что люди, которые привиты или переболели, могут вновь заразиться», - сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

По его словам, в этом году в мире от COVID-19 умерли 3,3 млн человек, что превышает общее количество скончавшихся в минувшем году от ВИЧ, малярии и туберкулеза вместе взятых.

Между тем в США «Омикрон» выявили почти в 73% новых случаев заражения COVID-19 за неделю. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний страны, в некоторых регионах США на новый штамм приходится до 90% новых случаев заражения. А по сравнению с прошлой неделей доля «Омикрона» в стране выросла почти в шесть раз. Телеканал ABC сообщил, что в округе Харрис штата Техас зафиксирована первая смерть от штамма «Омикрон». Умерший – мужчина в возрасте около 50 лет, он не проходил вакцинацию и испытывал проблемы со здоровьем.

Штамм «Омикрон», по данным ВОЗ, обнаружен уже в 89 странах. В организации считают, что разработанные вакцины, по предварительным данным, менее эффективны против этого варианта коронавируса.

