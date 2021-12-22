А законопроект о внедрении регулирования «с чистого листа» находится на рассмотрении сената
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Провести ревизию всех устаревших обязательных требований к бизнесу в Казахстане планируют за два года
Фото Жанары Каримовой

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял уполномоченного по защите прав предпринимателей Рустама Журсунова, который доложил о результатах проделанной работы за текущий год, а также о влиянии пандемии коронавируса на отечественный бизнес, сообщает Акорда.

По данным Журсунова, за этот год в офис бизнес-омбудсмена поступило 3 912 обращений, что на 15 % ниже, чем за аналогичный период прошлого года. 1 463 обращения решены в пользу предпринимателей. Чаще всего затрагиваются вопросы закупок, земли, налогов, строительства.

Вместе с тем он доложил о реализации поручения Токаева по внедрению регулирования «с чис­того листа»: соответствующий законопроект, устанавливающий базовые подходы новой регуляторной политики, находится на рассмотрении сената. До 1 января 2024 года будет проведена ревизия всех устаревших обязательных требований к бизнесу. Конечная цель данных мер – полная цифровизация отношений между государством и бизнесом.

«Глава государства положительно оценил результаты деятельности бизнес-омбудсмена и дал ряд поручений, направленных на выявление причин роста административных правонарушений в отношении бизнеса и выработку мер по их устранению», - сообщила пресс-служба президента.

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