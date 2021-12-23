Летальных случаев не зафиксировано
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75 случаев коронавирусной пневмонии зарегистрировано за сутки в Казахстане
архивное фото vласти

На 21 декабря в Казахстане зарегистрировано 75 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, летальных случаев не зафиксировано, 116 человек выздоровело. Всего зарегистрировано 83 807 случаев пневмонии, летальных случаев – 5 203, выздоровели 76 158 человек.

От коронавирусной инфекции на 21 декабря скончались 15 человек, а всего – 12 957.

На 23 декабря лечение от КВИ продолжают получать 18 685 человек (16 239 КВИ+ и 2 446 КВИ-), из них в стационарах – 2 947 человек, на амбулаторном уровне – 15 738. Из числа заболевших в тяжелом состоянии находятся 262 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 73 пациента, на аппаратах ИВЛ – 62.

Общее число случаев коронавируса и пневмонии в стране достигло 1 068 363.

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