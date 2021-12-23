Смертная казнь исключается из всех статей уголовного законодательства
Парламент Казахстана принял поправки об отмене смертной казни без каких-либо оговорок
Фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Vласть

В четверг в ходе пленарного заседания сенат в двух чтениях принял закон «О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросу отмены смертной казни». Как сообщил депутатам заместитель генерального прокурора Асет Чиндалиев, документом полностью исключается из законодательства понятие «смертная казнь», но самым строгим наказанием остается пожизненное лишение свободы.

«Предлагаемый проект закона предусматривает полное исключение смертной казни из национального законодательства. В частности, из 11 статей в общей части Уголовного кодекса сметная казнь исключается как вид наказания, в том числе из статей о системе наказаний, назначений и замены наказания. Кроме того, отменяется специальная статья о понятии смертной казни, условиях и применениях требования при моратории», - сказал Чиндалиев.

В целом смертная казнь исключается из санкции 17 статей Уголовного кодекса, а самым строгим наказанием остается пожизненное лишение свободы. Вместе с тем Уголовным кодексом устанавливается запрет на условно-досрочное освобождение лиц, которым смертную казнь заменили пожизненным лишением свободы. А положения Уголовно-исполнительного кодекса, которые регулируют вопросы, связанные со смертной казнью, ставятся на утрату в полном объеме.

Ранее документом предусматривалось применение высшей меры наказания только в военное время и исключительно по четырем статьям Уголовного кодекса, за наиболее тяжкие преступления против мира и безопасности человечества, которые связанны с военными действиями и совершаются в военное время: развязывание и ведение агрессивной войны (ч.2 ст.160 УК РК), применение оружия массового поражения (ч.2 ст.163 УК РК), нарушение законов и обычаев войны, выразившееся в убийствах военнопленных и гражданских лиц (ч.2 ст.164 УК РК) и геноцид, совершенный в военное время (ч.2 ст.168 УК РК).

В ноябре президент Касым-Жомарт Токаев, согласившись с правозащитниками, что смертную казнь в Казахстане необходимо отменять без каких-либо оговорок, поручил пересмотреть законопроект.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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