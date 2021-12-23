Управление общественного здоровья Алматы призывает не ждать Pfizer

Платная вакцина Pfizer для вакцинации и ревакцинации еще не поступила в город, и пока нет точных сроков ее поступления. Управление общественного здоровья рекомендует ревакцинироваться имеющимися в городе QazVac и Vero Cell, сообщил в ходе брифинга в четверг глава ведомства Нариман Табынбаев.

По его словам, в ноябре минздрав поручил управлению определить примерный спрос на платную вакцинацию Pfizer, для чего велась запись в поликлиниках.

«К сожалению, мы каждый день переговариваемся с высшим руководством минздрава, на сегодняшний день дата поступления вакцины Pfizer для платной вакцинации, количество и стоимость не определена. Поэтому сейчас говорить, что она будет в январе или в феврале, мы не можем. Поэтому мы рекомендуем вам получать ревакцинацию и вакцинацию теми вакцинами, которые имеются у нас в наличии в городе. Я бы посоветовал: не надо ждать Pfizer, и вакцинироваться теми вакцинами, которые на сегодняшний день есть», – сообщил Табынбаев.

По его словам, запись в поликлиниках все еще активно ведется, для того, чтобы по очереди приглашать желающих вакцинироваться или ревакцинироваться платно, если новые вакцины поступят. Как отметил Табынбаев, на платную ревакцинацию в Алматы записалось свыше 3,5 тысяч горожан.

По словам руководителя ведомства, сейчас в городе есть свыше 223 тыс. доз Vero Cell и свыше 50 тыс. доз Qaz Vac. Обе вакцины являются инактивированными, при этом по Qaz Vacдо сих пор не опубликованы данные по безопасности и эффективности. Поставок других видов вакцин пока также не ожидается.

«Сказать, что Pfizer придет или Moderna, или другие виды китайских и азиатских новых типов вакцин – пока не планируется. И сейчас по вопросу поступления в Казахстан Sputnik Light пока нет данных. Насчет гуманитарных – Coronavac поступил, мы его полностью израсходовали. Других поступлений или планов поступления в Казахстан гуманитарных вакцин нет», – сообщил Табынбаев.