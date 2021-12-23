С января возобновляются рейсы из Казахстана в Сочи

«Российская авиакомпания “Северный ветер” планирует начать выполнение рейсов по маршруту Нур-Султан – Сочи с 15 января с частотой 1 рейс в неделю по субботам, а также планирует начать полеты по маршруту Алматы – Сочи с частотой 1 раз в неделю по средам с 18 января на воздушных судах типа Б737/А321», - говорится в сообщении.

Возобновление авиасообщения разрешено в соответствии с решениями межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана и российского оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории РФ. По данным КГА, дальнейшее увеличение рейсов будет зависеть от эпидемиологической ситуации и соответствующих решений МВК и оперштаба.