Их будет выполнять российская авиакомпания «Северный ветер»
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С января возобновляются рейсы из Казахстана в Сочи
Фото Искандера Салиходжаева

С января возобновляются рейсы из Казахстана в Сочи, сообщает комитет гражданской авиации МИИР.

«Российская авиакомпания “Северный ветер” планирует начать выполнение рейсов по маршруту Нур-Султан – Сочи с 15 января с частотой 1 рейс в неделю по субботам, а также планирует начать полеты по маршруту Алматы – Сочи с частотой 1 раз в неделю по средам с 18 января на воздушных судах типа Б737/А321», - говорится в сообщении.

Возобновление авиасообщения разрешено в соответствии с решениями межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана и российского оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории РФ. По данным КГА, дальнейшее увеличение рейсов будет зависеть от эпидемиологической ситуации и соответствующих решений МВК и оперштаба.

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