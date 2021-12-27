Из девяти госслужащих только трое ушли в отставку за коррупцию подчиненных в этом году

В этом году из девяти госслужащих только трое ушли в отставку за коррупцию своих подчиненных, в шести случаях отставка была отклонена, сообщил директор департамента агентства по делам государственной службы Ерлан Сапаров на брифинге в СЦК в понедельник.

Журналисты поинтересовались, сколько госслужащих ушли в отставку после доказанных коррупционных правонарушений подчиненными, как того требует законодательство. Сапаров сообщил, что «данный институт был введен с 10 декабря 2019 года, с этого момента всего госслужащих наказано на коррупцию подчиненных 264». В этом году, по его словам, за 9 месяцев за коррупцию подчиненных подали в отставку девять политических госслужащих, отставка принята в трех случаях, в остальных - отклонена. Но при этом «из шести отклоненных случаев в пяти случаях госслужащие были подвержены различным видам дисциплинарной ответственности».

«Вы знаете, что действует порядок принятия отставки либо отклонения. Закон, предусматривающий ответственность политических госслужащих за коррупцию и других подчиненных работников, обязывает уполномоченного лица вышестоящего лица, на имя которого подает отставку, принимать эту отставку в обязательно порядке. Это их усмотрение. Если они отклоняют отставку, то у них есть право наказать своих подчиненных в виде дисциплинарной ответственности. Такой порядок ответственности первых руководителей за коррупцию подчиненных. Это закон», - пояснил он.