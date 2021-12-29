Бекболат Тлеухан покидает мажилис

Бекболат Тлеухан, который пробыл депутатом мажилиса на протяжении 12 лет, сложил свои полномочия. Соответствующее представление Центральной избирательной комиссии палата одобрила в среду в ходе пленарного заседания.

«Депутатом мажилиса парламента Республики Казахсан Бекболатом Тлеуханом подано заявление о прекращении полномочий по собственному желанию. В этой связи Центральная избирательная комиссия РК, в соответствии со статьей 52 Конституции РК, пунктами 3, 8 статьи 24 Конституционного закона Республики Казахстан «О парламенте РК и статусе его депутатов», в связи с подачей заявления депутата вносит представление для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий депутата мажилиса парламента РК Бекболата Тлеухана», - сказал член Центральной избирательной комиссии Асылбек Смагулов.

Спикер мажилиса Нурлан Нигматулин сообщил, что Бекболат Тлеухан – «один из наших уважаемых граждан, который вносит большой вклад в политику, культуру и общественную деятельность» – назначен первым вице-президентом Всемирной федерации этноспорта.

«Несколько созывов был депутатом мажилиса, способствовал принятию необходимых законов для населения, особенно велика его роль в социально-культурном развитии страны. Теперь он назначен первым вице-президентом Всемирной федерации этноспорта. Выражаем благодарность коллеге за совместную работу и желаем крепкого здоровья и больших успехов на новом поприще», - сказал он.

Бекболат Тлеухан родился в 1966 году в Карагандинской области. Окончил Казахский национальный технический университет (инженер-металлург) и Алма-Атинскую государственную консерваторию им. Курмангазы (концертный исполнитель, преподаватель). В разные годы работал преподавателем, завкафедрой народного пения консерватории, руководил ансамблем народной музыки президентского оркестра и республиканской гвардии, возглавляя комитет культуры Минкульта, был вице-министром культуры. Депутат мажилиса третьего, четвертого, шестого и седьмого созывов от партии «Нур Отан».

Тлеухан известен своими консервативными взглядами и противоречивыми заявлениями. В этом году он требовал проверить на экстремизм участников женского марша в Алматы.