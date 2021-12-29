Он подал заявление по собственному желанию
Бекболат Тлеухан покидает мажилис
ФОТО INFORM.KZ

Тамара Вааль, Vласть

Бекболат Тлеухан, который пробыл депутатом мажилиса на протяжении 12 лет, сложил свои полномочия. Соответствующее представление Центральной избирательной комиссии палата одобрила в среду в ходе пленарного заседания.

«Депутатом мажилиса парламента Республики Казахсан Бекболатом Тлеуханом подано заявление о прекращении полномочий по собственному желанию. В этой связи Центральная избирательная комиссия РК, в соответствии со статьей 52 Конституции РК, пунктами 3, 8 статьи 24 Конституционного закона Республики Казахстан «О парламенте РК и статусе его депутатов», в связи с подачей заявления депутата вносит представление для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий депутата мажилиса парламента РК Бекболата Тлеухана», - сказал член Центральной избирательной комиссии Асылбек Смагулов.

Спикер мажилиса Нурлан Нигматулин сообщил, что Бекболат Тлеухан – «один из наших уважаемых граждан, который вносит большой вклад в политику, культуру и общественную деятельность» – назначен первым вице-президентом Всемирной федерации этноспорта.

«Несколько созывов был депутатом мажилиса, способствовал принятию необходимых законов для населения, особенно велика его роль в социально-культурном развитии страны. Теперь он назначен первым вице-президентом Всемирной федерации этноспорта. Выражаем благодарность коллеге за совместную работу и желаем крепкого здоровья и больших успехов на новом поприще», - сказал он.

Бекболат Тлеухан родился в 1966 году в Карагандинской области. Окончил Казахский национальный технический университет (инженер-металлург) и Алма-Атинскую государственную консерваторию им. Курмангазы (концертный исполнитель, преподаватель). В разные годы работал преподавателем, завкафедрой народного пения консерватории, руководил ансамблем народной музыки президентского оркестра и республиканской гвардии, возглавляя комитет культуры Минкульта, был вице-министром культуры. Депутат мажилиса третьего, четвертого, шестого и седьмого созывов от партии «Нур Отан».

Тлеухан известен своими консервативными взглядами и противоречивыми заявлениями. В этом году он требовал проверить на экстремизм участников женского марша в Алматы.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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