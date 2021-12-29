Закрепляются требования по обязательному изложению всей информации на казахском языке
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Токаев подписал поправки по вопросам визуальной информации
ФОТО РУСЛАНА ТЕЛЕГИНА

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам визуальной информации и религиозной деятельности», сообщает Акорда.

Поправки направлены на изложение традиционных исторически-сложившихся казахских названий административно-территориальных единиц населенных пунктов, а также других физико-географиеских объектов на государственном языке, изложение бланков и вывесок – на государственном языке. И только при необходимости – на русском и других языках.

Также документом закрепляется норма по изложению надписей на дорожных знаках на госязыке, размещение объявлений рекламы, ценников, меню, указателей и другой визуальной информации на государственном языке и только при необходимости – на русском и других языках.

В Кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения» вносится дополнение в части изложения всех текстов, инструкций, маркировки, стикеров, лекарственных средств и медицинских изделий с соблюдением аутентичности норм закона «О языках в РК».

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