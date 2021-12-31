Казахстанская шахматистка Асаубаева стала чемпионкой мира по блицу

17-летняя казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева выиграла соревнования по блицу на чемпионате мира, проходящем в Варшаве, сообщило Минкультуры и спорта в ночь на пятницу.

Асаубаева – первая в истории Казахстана чемпионка мира по шахматам среди взрослых.

Ранее на этой неделе она стала вице-чемпионкой на соревнованиях по рапиду.

Бибисара Асаубаева неоднократно выигрывала юниорские соревнования. В 2016 году после череды споров она перешла в российское спортивное гражданство – ее родители тогда заявили, что не получают достаточно поддержки от властей Казахстана. В 2018 году Асаубаева вернулась в Казахстана и стала вновь выступать на соревнованиях под его флагом.