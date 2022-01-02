Десятки жителей Жанаозена потребовали снижения цен на газ

По словам жителей Жанаозена, в 2022 году стоимость газа резко возросла до 120 тенге за кубометр, а нынешний размер минимальной заработной платы делает топливо недоступным. Авторы видеообращения также настаивают, чтобы газ в их области постоянно имелся в наличии − сейчас они сталкиваются со сбоями в его подаче.

Руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области Бердибек Картбаев объяснил причину роста цен на газ следующим образом: «Наш регион является одним из частых потребителей сжиженного газа. Наша месячная норма потребления - 18 тыс. тонн газа. Одна из причин подорожания газа - выход многих товаров на электронную биржу. Как вы можете знать, состояние оборудования нашего «Қазақ газ өңдеу зауыты» находится не в самом лучшем состоянии, что также является одной из причин повышения цен. Мы должны провести работу по привлечению инвестиций в завод. Также в планах есть строительство завода в городе Жанаозен. Второй фактор − часть запасов газа мы перевозим из Атырауской области, средняя стоимость газа сейчас Т95-100 за литр».

По его словам, средняя стоимость газа по республике составила 110 тенге. В пример чиновник привел Атыраускую область, где стоимость газа равна 115 тенге, в Уральске она составляет 120 тенге.