На самой площади блокирован мобильный интернет
В Алматы вновь перекрыта площадь Республики и подходы к ней
Алматы 3 января, фото Vласти

В Алматы днем во вторник вновь перекрыта одна из центральных площадей – Республики, а также подходы к ней, передал корреспондент Vласти. В полдень на площади была анонсирована акция оппозиции.

Полиция перекрыла автомобильное движение по проспекту Назарбаева от пересечения с проспектом Абая. Закрыт также проезд по улицам Желтоксан и Сатпаева. На саму площадь не пускают пешеходов.

На площади не работает мобильный интернет, однако радиус его блокировки во вторник меньше, чем был накануне, когда интернета не было по всему центру.

К полудню на площадь позвал своих сторонников Мухтар Аблязов, лидер движения ДВК, признанного казахстанским судом экстремистским. Акции солидарности с протестующими в Мангистау планировали и другие оппозиционные силы.

Накануне в течение почти всего дня в Алматы были заблокированы обе центральные площади – Республики и «Астана», в городе до позднего вечера не работал мобильный интернет.

Ольга Логинова
Ольга Логинова

Журналист

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