Токаев призвал казахстанцев не поддаваться «эйфории митинговщины»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с заявлением в среду ночью. Он призвал население не поддаваться на провокации изнутри и вне и подчеркнул, что власть не падет.

«Дорогие соотечественники! Вновь обращаюсь к вам проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне, эйфории митинговщины и вседозволенности. Призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются абсолютно незаконными. Это преступление, за которым может последовать наказание», - заявил Токаев.

Президент подчеркнул, что «власть не падет», и нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог. Он также обратился к молодежи с призывом не портить «свои жизненные пути» и «не отравлять жизнь близким». Токаев заверил, что все законные просьбы и требования с их стороны «будут внимательно учтены, будут приняты соответствующие решения».

«Завтра состоится рабочее совещание по всем этим вопросам. Надеюсь на ваше благоразумие. Сейчас на карте и ваше благополучие и место нашей страны в современном мире», - заключил президент.