Ситуация в городе взята под контроль властей — Сагинтаев

Утром 5 января было опубликовано обращение главы города Алматы Бакытжана Сагинтаева к жителям мегаполиса. В нем он говорит о том, что «за попытками дестабилизации и экстремистскими действиями стоят провокаторы изнутри и извне» и сообщает о том, что ситуация в городе взята под контроль.

Вместе с тем аким в своем обращении сообщил о том, что силами правопорядка принимаются необходимые меры по стабилизации ситуации, сохранению безопасности, мира и спокойствия Алматы: «Сейчас ситуация в городе взята под контроль властей. Производятся задержания провокаторов и экстремистов. Выявляются зачинщики.

Только что Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении чрезвычайного положения в городе Алматы с 5 января с 01 часов 30 минут на срок до 00 часов 00 минут 19 января 2022 года. Это важное решение для восстановления законности и правопорядка, обеспечения общественной безопасности, защиты прав и свобод граждан. Наша общая задача – сохранить стабильность и мир в мегаполисе, не подвергать опасности мирных граждан. Призываю всех горожан не поддаваться на провокации и беззаконие».

Комендантом города назначен начальник Департамента полиции Алматы генерал Канат Таймерденов. Акимат по сообщению Сагинтаева работает над «нормализацией всех сфер жизнедеятельности города».

Аким поблагодарил за всех за поддержку, «которую акимат и правоохранительные органы получали в эту непростую ночь, – спасибо за понимание, ответственность, любовь к нашему городу».