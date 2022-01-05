МВД сообщило о задержании в регионах более 200 человек

Министерство внутренних дел Казахстана утром в среду сообщило о задержании в регионах «за нарушение общественного порядка» более 200 человек.

«В ряде регионов страны прошли незаконные акции. Несмотря на предупреждения местных исполнительных органов и прокуратуры, граждане поддались на провокационные призывы и стали совершать противоправные действия, создавая угрозу спокойствию и безопасности населения. При этом отдельные группы граждан перекрывали дороги, блокировали движение транспорта, нарушая общественный порядок, покой граждан и систему жизнеобеспечения населенных пунктов. Кроме того, совершены нападения на сотрудников правоохранительных и других государственных органов, обеспечивающих правопорядок и безопасность», - заявили в пресс-службе МВД.

В силовом ведомстве также подтвердили, что «в городах Алматы, Шымкент и Тараз предпринимались попытки нападения на акиматы», в зданиях выбиты стекла, двери и «причинен другой материальный ущерб». Также «отмечались случаи использования толпой камней, палок, газовых, перцовых баллонов и бутылок с зажигательной смесью», в результате «нанесены телесные повреждения 95 сотрудникам органов внутренних дел, повреждены 37 служебных автомашин», заявили в МВД.

«В целях обеспечения общественной безопасности полицией приняты предусмотренные законом меры по пресечению нарушений общественного порядка и задержанию нарушителей. По 13 фактам применения насилия в отношении представителей власти, хулиганства, нападения на здания государственных органов начаты досудебные расследования. За нарушения общественного порядка задержаны более 200 человек», - говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что «органами внутренних дел принимаются все необходимые меры по обеспечению безопасности и спокойствия населения».

В пресс-службе акимата Жамбылской области заявили, что сотни молодых людей устроили «беспредел» в Таразе, в результате были перевернуты и сожжены более 10 полицейских машин, серьезно повреждено здание акимата области, филиал Каспийского банка в центральном районе.