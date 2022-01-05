Депутаты сняли с себя ответственность за происходящие в Казахстане события

Первое пленарное заседание мажилиса в новом году выглядело достаточно будничным, спикер палаты Нурлан Нигматулин ни слова не сказал о происходящем в стране. Только под конец заседания депутат Бахытбек Смагул от имени всех депутатов направил запрос на имя и.о. премьер-министра Алихана Смаилова по поводу цен на газ. Уже после заседания журналистам удалось поговорить с депутатами и выяснить их позицию касательно происходящих в стране протестов, но далеко не все парламентарии были многословными, многие постарались очень быстро уйти.

По мнению депутата мажилиса от фракции партии «Нур Отан» Бахытбека Смагула, несмотря на то, что проблема обострилась в первые дни нового года, предпосылки к этому были раньше. И если часть вопросов, касающихся рынка сжиженного нефтяного газа (СНГ), дефицита топлива и ценообразования решалась, то другая часть – нет. Как отметил депутат в своем запросе на имя и.о. премьер-министра, министерство энергетики объясняет скачкообразный рост цен тем, что с 1 января 2022 года 100% сжиженного нефтяного газа реализуется посредством электронной торговой площадки. Однако за три года действия закона рыночные механизмы на торговых площадках так и не сформировались.

«Торги проводились министерством энергетики в режиме ручного управления. Это привело к так называемым кнопочным аукционам, что дискредитировало механизм электронных площадок и не просто не принесло результата, но и привело к сегодняшней кризисной ситуации», - считает депутат.

Более того, в стране создан дефицит газа, а также появились проблемы в самой процедуре проведения торгов и формировании розничной цены.

«Правительству с этим необходимо разбираться, - отметил депутат. - С целью исключения спекуляцию на оптовом рынке и повышения прозрачности торгов в прошлом году парламентом были внесены изменения и дополнения в некоторые законодательные акты по организации биржевой торговли, закон вступил в силу, однако новые правила реализации СНГ министерством энергетики до сих пор не разработаны. Без урегулирования этих ключевых вопросов у нас неизбежно будут наблюдаться ценовые всплески, не только на СНГ, но и на широкую линейку товаров, работ и услуг, от чего опять же пострадает простой потребитель».

«Мы все переживали за события, которые происходили в эти дни в Жанаозене, Актау. Оперативная реакция и личный контроль президента страны гарантировали разрешение ситуации и нахождение взаимоприемлемого решения. И теперь всем нам нужно сохранить спокойствие и стабильность в обществе. И, как отметил глава государства, проявить ответственность», - добавил депутат.

В свою очередь, уже отвечая на вопросы журналистов в кулуарах мажилиса, депутат от фракции «Нур Отан» Айгуль Нуркина заявила, что не считает себя ответственной за происходящее в Казахстане. Даже несмотря на то, что парламент принимал закон «О газе и газоснабжении».

«Конкретно я себя не считаю ответственной за то, что происходит в Казахстане. В Казахстане, да, очень неприятная ситуация, мы все сопереживаем», - заявила она.

Отвечая на вопрос, не считает ли она, что и депутаты в том числе провалили разъяснительную работу с населением, ведь они выезжают на встречи в регионы, она заявила, что повышение цен на газ для нее лично стала открытием.

«Я тоже, как и все услышала, что повышение такое произошло. То есть с нами тоже это не обсуждалось», - сказала Нуркина.

Другой депутат от партии «Нур Отан» Екатерина Смышляева отказалась отвечать на вопросы журналистов касательно отставки правительства: «Мы комментируем конкретную ситуацию. Был депутатский запрос (по цене на газ – V). Вы внимательно смотрели заседание? Мы комментируем конкретную ситуацию. (А отставку правительства – V) не комментируем».

Лидер фракции партии «Ак жол» Азат Перуашев напомнил, что еще 10 ноября депутаты направляли запрос правительству «о неадекватном повышении цен на сжиженный газ, дизель и в целом на ГСМ» и просили кабинет министров разобраться с ситуацией.

«Ответ правительства был о том, что ситуация под контролем. И как она “под контролем”, мы это сегодня видим. После того, как эти события начались, немедленно главой государства была создана правительственная комиссия, которую направили в Мангистауский регион. И там она работает. Сейчас, чтобы выносить какие-то суждения, нужно получить полную информацию о том, что произошло, какие меры принимаются, причины. Сегодня дискуссия вышла за рамки этого одного вопроса. Проблема, безусловно, не в газе, но толчком послужил газ. Чтобы рассуждать дальше, нам нужна более полная информация о том, что произошло», - отметил Перуашев.

Что же касается отставки правительства, то, подчеркнул лидер фракции, «это уже свершившийся факт», и теперь депутаты работают «с тем правительством, которое есть». В то же время он не стал называть виноватых в ситуации, отметив лишь, что «у любой проблемы есть имя и отчество».

А вот депутат от фракции «Народные коммунисты Ирина Смирнова напомнила, что еще в январе 2021 года депутаты говорили о неприемлемости сформированного кабинета министров. И именно коммунисты выступали против предложенных кандидатур.

«Еще в прошлом году мы (НПК – V) говорили, что состав правительства, который предлагался в январе прошлого года после выборов, неприемлем. Мы предлагали кандидатуры премьер-министра и министров. Наш народ талантлив, образован, и среди народа есть достойные люди, которые могли бы работать и министрами, и акимами, и так далее. Тасовать одну и ту же колоду абсолютно ни к чему. Мы предлагали на должность премьер-министра нашего депутата Айбека Паяева, он очень грамотный, принципиальный, и считаем, что он справится. А те люди, которые за эти годы не справились со многими вопросами, пусть они уже уходят и освободят место для других. Тем, кто смогут», - заявила Смирнова.

Депутат также высказалась по поводу отсутствия связи во многих регионах страны, подчеркнув, что «это плохо».