Режим ЧП введен в Алматинской области

«В связи с серьезной и непосредственной угрозой безопасности граждан, в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан ввести в границах Алматинской области чрезвычайное положение на период с 12 часов 30 минут 5 января 2022 года на срок до 00 часов 00 минут 19 января 2022 года», - говорится в тексте указа, опубликованном в среду на сайте Акорды.

В Алматинской области также будет действовать комендантский час с 23:00 до 7:00, создается комендатура. Комендантом назначен начальник департамента полиции Алматинской области Серик Кудебаев. На время действия ЧП в регионе введен ряд мер и ограничений, среди которых усиление охраны общественного порядка, особо важных государственных и стратегических объектов, ограничение на свободу передвижения, проверка документов, запрет на проведение мирных собраний, зрелищных, спортивных мероприятий и забастовок.