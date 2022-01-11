Токаев потребовал адаптировать социальную политику под новые реалии

«Зачастую госорганы любят маскировать ситуацию терминами вроде продуктивных самозанятых, неформальной занятости и так далее. В результате многие люди остаются один на один с безработицей и социальной незащищенностью. Это требует качественного обновления социальной и трудовой сферы», - сказал президент во время выступления в мажилисе во вторник.

Программа по повышению доходов населения должна быть разработана правительством совместно с палатой предпринимателей «Атамекен» в двухмесячный срок. Также он поручил на каждом управленческом уровне установить конкретные показатели снижения бедности.

Кроме того, Токаев поручил правительству рассмотреть возможность увеличения продолжительности участия и размеры оплаты труда по проектам «Молодежная практика» и «Первое рабочее место» для молодёжи.