Токаев потребовал адаптировать социальную политику под новые реалии

Правительству поручено разработать программу повышения доходов населения
Касым-Жомарт Токаев поручил разработать программу повышения доходов населения и уделить внимание снижению безработицы.
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