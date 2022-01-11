Проект ЛРТ изначально был ошибочным — Токаев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев признал, что строительство ЛРТ в столице превратилось в серьезную проблему, сказывающуюся на репутации страны, но его снос означает потерю репутации и денег.

«Еще один вопрос, который сильно волнует, если не раздражает нашу общественность, особенно жителей столицы, это строительство ЛРТ. Из обычного инфраструктурного проекта он превратился в серьезную проблему, которая вредит репутации страны. Уже затрачены огромные средства, привлечены займы, приняты объемные контрактные обязательства перед зарубежными партнерами. Проект изначально был ошибочным, это надо признать, причём это проект с сильным запахом коррупции. Надо принять оптимальное решение, потому что простой снос означает потерю времени и денег. У нас нет другого выбора, кроме как пригласить отечественных и зарубежных архитекторов и урбанистов, которые определят возможные варианты использования этого проекта», — сказал президент.

Напоминаем, что строительство ЛРТ в столице Казахстана началось в 2017 году и сопровождается коррупционным скандалом.