Фонд «Народу Казахстана» создается для всех казахстанцев и будет подконтролен обществу – Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать фонд «Народу Казахстана». Он заверил, что фонд будет создан обособленно от администрации президента и правительства, а также полностью подконтролен гражданам. Национальные компании, богатые предприниматели, теневые бизнесмены и другие будут на ежегодной основе отчислять в него средства.

«Важнейшим вопросом остается социальная справедливость. Казахстан по конституции – социальное государство. Государством делается немало. Более 50% расходов республиканского бюджета – расходы социального характера. Но этого недостаточно. У нас есть Национальный фонд, это финансовая опора страны. Сегодня же я поручаю создать общественный социальный фонд «Народу Казахстана». Он будет заниматься решением реальных проблем в сфере здравоохранения, образования, социальной поддержки», − объяснил президент назначение создаваемого фонда.

В качестве примера он привел родителей с детьми, у которых выявлены редкие заболевания. Для большинства семей расходы на лечение неподъемны и фонд будет оказывать поддержку этой группе граждан. Кроме того, на средства фондов будут строиться спортивные объекты по всей стране, оказываться поддержка способным детям, поддерживаться культура. На его же деньги планируют помочь Алматы оправиться от трагедии и поддержать семьи погибших полицейских и военнослужащих».

«Подчеркну, это не фонд президента или правительства, или другого государственного органа. Это фонд всех казахстанцев, это народный фонд. Он не будет функционировать при администрации или правительстве. Будет создан авторитетный наблюдательный совет, назначен честный, ответственный руководитель. Обеспечим полную прозрачность его деятельность, подотчетность и подконтрольность именно обществу. Планы, бюджеты, проекты будут открыто публиковаться на сайте. Вся информация будет открытой», − пообещал президент.

Финансирование фонда, по словам Токаева, будет осуществляться из частных и государственных источников. Планируется привлечь помощь международных благотворительных организаций. В создаваемый фонд будут направлены обязательные отчисления оператора лотерейной деятельности, центра учета ставок и других монополистов.

«Конечно, мы ожидаем значительных и регулярных отчислений», − подчеркнул президент, я повторю, регулярных отчислений в фонд со стороны крупного бизнеса. Благодаря первому президенту Елбасы, в стране появилась группа очень прибыльных компаний. И прослойка людей богатых, даже по международным меркам. Считаю, что пришло время отдать должное народу, и помогать ему на системной и регулярной основе», − распорядился президент.

По поручению Токаева, правительству предстоит определить круг компаний и согласовать с ними размер ежегодных взносов в фонд. Ежегодных взносов в фонд. Кроме того, президент ожидает активного участия тех лиц, которые обладая огромными состояниями фактически находятся в тени.

«Уверен, фонд может стать еще одним инструментом консолидации общества, укрепит в гражданах чувство социальной справедливости. Прошедшие события обнажили острые проблемы, существующие в нашем обществе. РНападение на наши города, родных и близких показали, насколько хрупкими оказались главные ценности нашего государства – мир и стабильность. Мы должны четко понимать, что государство и граждане – единое целое. Эти понятия неделимы, особенно когда речь идет о безопасности страны», − заключил Токаев.