Торги на KASE планируется возобновить с 12 января – Нацбанк

С 12 января, в связи со стабилизацией ситуации, начнут возобновляться торги на Казахстанской фондовой бирже, обменные валютные операции, а также международные платежи и переводы. Об этом во вторник сообщили в Национальном банке страны.

«В связи со стабилизацией ситуации в городе Алматы и других регионах, а также постепенного восстановления каналов связи с 12 января будут возобновляться торги на валютной площадке Казахстанской фондовой биржи, обменные валютные операции банков второго уровня и небанковских обменных пунктов, а также международные платежи и переводы», - говорится в сообщении Нацбанка.

В пресс-службе отметили, что для содействия финансовой стабильности на фоне произошедших беспрецедентных событий Нацбанк обеспечит сбалансированность валютного рынка, при необходимости «путем своего непосредственного участия и проведения валютных интервенций до полной стабилизации ситуации и восстановления доверия к тенге», как со стороны внутренних, так и внешних участников рынка.