Кабмин ждет дополнительных поступлений от горнорудного сектора
Механизм расчета дополнительного размера НДПИ разработают в правительстве
Фото Жанары Каримовой

Для получения дополнительных поступлений от горнорудного сектора министр национальной экономики Алибек Куантыров предлагает установить механизм расчета дополнительного размера налога на добычу полезных ископаемых по всем твердым полезным ископаемым с привязкой к конъюнктуре цен. Об этом он сказал в среду в ходе заседания правительства.

«По укреплению доходной части бюджета. Во-первых, это получение дополнительных поступлений от горнорудного сектора. Предлагается установление механизма расчета дополнительного размера НДПИ по всем твердым полезным ископаемым с привязкой к конъюнктуре цен. Во-вторых, изъятие части маржи у цепочки производителей и поставщиков нефтепродуктов», - сказал Куантыров.

В рамках поручений президента по программе повышения доходов населения, Миннацэкономики предлагает проработать с госорганами меры по сдерживанию инфляции, обеспечению занятости, повышению оплаты труда отдельных категорий граждан и другие. По вопросу кардинального снижения нагрузки на бизнес, в рамках реализации закона по вопросам внедрения новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности, по словам министра, будет полностью пересмотрен весь массив государственного регулирования. В рамках восстановления инвестиционной привлекательности Миннацэкономики в феврале планирует принять концепцию инвестполитики до 2025 года.

«В рамках нее политика привлечения инвестиций будет пересмотрена с учетом требований ESG, глобального энергетического и технологического перехода», - уточнил Куантыров.

По дальнейшему реформированию межбюджетных отношений глава ведомства предлагает передать отдельные виды налоговых поступлений на местный уровень с 2023 года и минимизировать встречные финансовые потоки между центром и регионом.

«Для реализации предлагаемых мер будет подготовлен пакет поправок в бюджетное законодательство. В настоящее время данные подходы прорабатываются с центральными и местными исполнительными государственными органами, а также организациями», - сказал министр.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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