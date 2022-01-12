Механизм расчета дополнительного размера НДПИ разработают в правительстве

Для получения дополнительных поступлений от горнорудного сектора министр национальной экономики Алибек Куантыров предлагает установить механизм расчета дополнительного размера налога на добычу полезных ископаемых по всем твердым полезным ископаемым с привязкой к конъюнктуре цен. Об этом он сказал в среду в ходе заседания правительства.

«По укреплению доходной части бюджета. Во-первых, это получение дополнительных поступлений от горнорудного сектора. Предлагается установление механизма расчета дополнительного размера НДПИ по всем твердым полезным ископаемым с привязкой к конъюнктуре цен. Во-вторых, изъятие части маржи у цепочки производителей и поставщиков нефтепродуктов», - сказал Куантыров.

В рамках поручений президента по программе повышения доходов населения, Миннацэкономики предлагает проработать с госорганами меры по сдерживанию инфляции, обеспечению занятости, повышению оплаты труда отдельных категорий граждан и другие. По вопросу кардинального снижения нагрузки на бизнес, в рамках реализации закона по вопросам внедрения новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности, по словам министра, будет полностью пересмотрен весь массив государственного регулирования. В рамках восстановления инвестиционной привлекательности Миннацэкономики в феврале планирует принять концепцию инвестполитики до 2025 года.

«В рамках нее политика привлечения инвестиций будет пересмотрена с учетом требований ESG, глобального энергетического и технологического перехода», - уточнил Куантыров.

По дальнейшему реформированию межбюджетных отношений глава ведомства предлагает передать отдельные виды налоговых поступлений на местный уровень с 2023 года и минимизировать встречные финансовые потоки между центром и регионом.

«Для реализации предлагаемых мер будет подготовлен пакет поправок в бюджетное законодательство. В настоящее время данные подходы прорабатываются с центральными и местными исполнительными государственными органами, а также организациями», - сказал министр.