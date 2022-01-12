Также прорабатывает вопрос закупа новых лекарств
Казахстан закупит порядка 6,5 млн доз вакцин от коронавируса
фото Данияра Мусирова

Тамара Вааль, Vласть

Министерство здравоохранения Казахстана изучит эффективность новых препаратов для лечения коронавирусной инфекции, чтобы внедрить их в протокол лечения. А также планирует закупить порядка 6,5 млн доз вакцин, сообщила в среду в ходе заседания правительства глава ведомства Ажар Гиният.

«С учетом международного опыта будет изучена эффективность новых препаратов для дальнейшего внедрения в клинические протоколы диагностики и лечения коронавирусной инфекции. Будет продолжена вакцинация и ревакцинация населения. Для этого будут приняты меры по дополнительному закупу порядка 6,5 млн доз вакцин», - сказала Гиният.

Она также подчеркнула, что с учетом складывающейся эпидситуации будут оперативно вводиться дополнительные ограничительные меры как внутри страны, так и на государственной границе.

В целом, по словам министра, на сегодняшний день развернуто более 14 тыс. коек, есть возможность развернуть дополнительно до 50 тыс. инфекционных коек.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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