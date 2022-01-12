Казахстан закупит порядка 6,5 млн доз вакцин от коронавируса

Министерство здравоохранения Казахстана изучит эффективность новых препаратов для лечения коронавирусной инфекции, чтобы внедрить их в протокол лечения. А также планирует закупить порядка 6,5 млн доз вакцин, сообщила в среду в ходе заседания правительства глава ведомства Ажар Гиният.

«С учетом международного опыта будет изучена эффективность новых препаратов для дальнейшего внедрения в клинические протоколы диагностики и лечения коронавирусной инфекции. Будет продолжена вакцинация и ревакцинация населения. Для этого будут приняты меры по дополнительному закупу порядка 6,5 млн доз вакцин», - сказала Гиният.

Она также подчеркнула, что с учетом складывающейся эпидситуации будут оперативно вводиться дополнительные ограничительные меры как внутри страны, так и на государственной границе.

В целом, по словам министра, на сегодняшний день развернуто более 14 тыс. коек, есть возможность развернуть дополнительно до 50 тыс. инфекционных коек.