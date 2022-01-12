МИИР обещает восстановить все поврежденные в ходе беспорядков административные здания до 20 февраля

Правительство Казахстана планирует завершить восстановление всех административных зданий к 20 февраля. Как сообщил в среду в ходе заседания правительства министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, всего в восьми регионах страны повреждено 53 административных здания и 151 объект МСБ.

«Всего в восьми регионах Казахстана было повреждено 53 административных здания, а также 151 объект малого и среднего бизнеса. Точное количество поврежденных объектов акиматами актуализируется ежедневно», - привел данные Ускенбаев.

В презентации министра к докладу отмечается, что ремонтно-восстановительные работы по государственным объектам завершатся до 20 февраля. Министр отметил, что госкомиссией выработан единый для всех пошаговый алгоритм действий и установлены конкретные сроки по восстановлению объектов. Во всех регионах созданы соответствующие комиссии по обследованию и оценке причиненного ущерба. На сегодняшний день составляются дефектные акты и проводится техобследование. После в оперативном порядке будут разработаны проектно-сметная документация на капитальный ремонт и реконструкцию. Параллельно для финансирования работ из бюджета акиматами ведется сбор необходимой документации.

По данным же НПП «Атамекен», в 9 регионах страны выявлено 1 528 пострадавших субъектов бизнеса, расположенных на 1 709 объектах, из них только в Алматы – 1 408 субъектов, расположенных на 1 578 объектах. Общая сумма ущерба составила, по приблизительным подсчетам, более 95,3 млрд тенге, из них в Алматы – 93,8 млрд тенге.