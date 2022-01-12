Минздрав ухудшил прогноз эпидситуации по коронавирусу в Казахстане

Министерство здравоохранения Казахстана обновило прогноз по эпидемиологической ситуации в стране с учетом циркуляции варианта коронавируса «Омикрон». В конце прошлой недели ведомство прогнозировало минимум 13 тыс. случаев в сутки, сейчас прогноз изменен в сторону ухудшения.

«Министерством с учетом выявления циркуляции и свойств варианта коронавируса “Омикрон”, обновлен прогноз эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции. Так, при оптимистичном сценарии, при охвате ревакцинацией до 100% подлежащего населения, повсеместном соблюдении мер профилактики, – до 17,5 тыс. случаев в сутки. Согласно реалистичному сценарию, при охвате ревакцинацией 70%, частичном соблюдении мер профилактики, – до 25,5 тыс. случаев в сутки. При пессимистичном сценарии, при охвате ревакцинацией менее 40%, при несоблюдении мер профилактики, среднесуточное число зарегистрированных случаев – до 40 тыс. случаев в сутки», - сказала на заседании правительства министр здравоохранения Ажар Гиният.

В этой связи министерство здравоохранения «настоятельно рекомендует казахстанцам отказаться от посещения мест массового скопления населения, не проводить и не посещать коллективные мерооллективные мероприятия, воздержаться от посещения родственников и приема гостей дома, соблюдать масочный режим не только в общественных местах, но и на улице. А невакцинированных граждан ведомство призывает пройти первичный курс вакцинации, тех, кто вакцинировался 6 месяцев назад, – ревакцинироваться.

При этом Минздрав намерен вынести рассмотрение межведомственной комиссии дополнительные профилактические меры, направленные на разобщение коллективов и уменьшение риска передачи инфекции в регионах, находящихся в «красной» зоне.

Как сообщила Гиният, «ухудшение эпидситуации напрямую связано с установленной циркуляцией варианта коронавируса “Омикрон”, выраженной внутренней миграцией населения».

«На начало января вариант “Омикрон” обнаружен в городах Алматы и Нур-Султан», - сказала министр.

О выявлении «Омикрона» в Актобе Минздрав не сообщает. Напомним, что ранее об этом заявлял аким Актюбинской области Ондасын Уразалин, однако спустя два дня в ДСЭК его опровергли, сообщив, что штамм «Омикрон» в регионе не выявлен.

«За последние сутки зарегистрировано 4 810 случаев коронавирусной инфекции с положительным ПЦР тестом и 79 случаев с отрицательным ПЦР тестом. Репродуктивное число с 1 января выросло в 2,4 раза и составляет 2,2 по стране. Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последние 2 недели отмечается в 12 регионах и выросла в 2,8 раза. При этом за последнюю неделю заболеваемость выросла в городах Нур-Султан в 9,9 раз, Шымкент – 3,7 раза, Алматы – 2 раза», - проинформировала министр здравоохранения.