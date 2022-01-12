Казахстан намерен получать информацию о лицах, имеющих счета в США

В среду в ходе пленарного заседания мажилис одобрил проект закона «О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Соединенных Штатов Америки о совершенствовании международной налоговой дисциплины». По словам министра национальной экономики Алибека Куантырова, все иностранные финансовые организации, у которых есть операции с финансовыми организациями США, будут обязаны предоставлять информацию о счетах американских налогоплательщиков.

«Согласно закону все иностранные финансовые организации, имеющие международные деловые операции с финансовыми организациями США, обязаны представлять информацию о счетах налогоплательщиков США», - отметил Куантыров.

По его данным, законопроект затрагивает деятельность финансовых организаций, в том числе кредитных организаций, страховых, брокерских и других аналогичных компаний. Глава Миннацэкономики подчеркнул, что в случае неприсоединения к данному режиму с международных банковских переводов могут быть удержаны 30% с суммы перевода, если получателем платежа является налогооблагаемое в США лицо, а перечисленные средства являются доходом, связанным с инвестициями на территории США. Те же финансовые институты, которые присоединятся к соглашению, должны будут выявлять и раскрывать информацию обо всех американских физических и юридических лицах, открывших счета в Казахстане.

«Присоединение Казахстана к соглашению позволит получать информацию обо всех казахстанских физических и юридических лицах, открывших счета в США. То есть взаимодействие между странами по данному вопросу положительно отразится и на бюджете Казахстана», - уточнил министр.

Он отметил, что Казахстан выбрал модель, предусматривающую централизованный сбор информации. Это позволит сохранить контроль над финансовой системой, получать аналогичную информацию о гражданах и резидентах Казахстана от США, сократить административные издержки финансовых институтов РК, а также снизить риски для финансового сектора, связанные с требованиями соглашения.