В пресс-службе аэропорта пока не дают информации
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В КГА сообщают, что аэропорт Алматы возобновит работу 13 января
Фото Жанары Каримовой

Комитет гражданской авиации МИИР сообщает о возобновлении работы международного аэропорта Алматы уже завтра, 13 января.

«С 13 января международный аэропорт Алматы возобновляет работу. По предварительной информации руководства аэропорта, будут осуществляться внутренние и международные рейсы с 8.00 до 21.00 часов согласно времени расписания полетов авиакомпании», - говорится в сообщении КГА.

В пресс-службе аэропорта уточнили, что воздушная гавань возобновит работу сегодня с полуночи. Но будут выполняться как внутренние, так и международные рейсы.

«В целях обеспечения безопасности, доступ в терминал разрешен только пассажирам», - добавили в пресс-службе аэропорта.

По информации комитета гражданской авиации МИИР, из-за закрытия алматинского аэропорта сегодня было отменено 96 рейсов.

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