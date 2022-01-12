В КГА сообщают, что аэропорт Алматы возобновит работу 13 января

Комитет гражданской авиации МИИР сообщает о возобновлении работы международного аэропорта Алматы уже завтра, 13 января.

«С 13 января международный аэропорт Алматы возобновляет работу. По предварительной информации руководства аэропорта, будут осуществляться внутренние и международные рейсы с 8.00 до 21.00 часов согласно времени расписания полетов авиакомпании», - говорится в сообщении КГА.

В пресс-службе аэропорта уточнили, что воздушная гавань возобновит работу сегодня с полуночи. Но будут выполняться как внутренние, так и международные рейсы.

«В целях обеспечения безопасности, доступ в терминал разрешен только пассажирам», - добавили в пресс-службе аэропорта.

По информации комитета гражданской авиации МИИР, из-за закрытия алматинского аэропорта сегодня было отменено 96 рейсов.