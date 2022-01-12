Также они заявили, что родственники не писали заявления о его пропаже
В департаменте полиции столицы утверждают, что не задерживали журналиста Махамбета Абжана
фото со страницы Махамбета Абжана в Facebook

Тамара Вааль, Vласть

В пресс-службе столичного департамента полиции заявили Vласти, что по факту исчезновения журналиста Махамбета Абжана заявлений к ним не поступало. Здесь также заверили, что не задерживали его.

«По факту безвестного исчезновения гражданина Махамбет Абжана обращений в полицию не поступало. Сообщаем, что регистрация уголовных дел о без вести пропавших производится по заявлениям близких родственников», - сообщили в департаменте полиции.

Отвечая на вопрос журналиста Vласти, задерживали ли полицейские Абжана, в ДП заявили, что «его не задерживали, если бы задерживали, в тексте было бы».

Напомним, 5 января вечером Махамбет Абжан сообщил, что к нему домой пришли полицейские. Он вместе со своим другом находился в квартире и не открывал дверь, однако, как он утверждал, ему выключили свет и угрожают запустить газ. 10 января родственники Абжана заявили о том, что он пропал.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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